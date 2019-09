Briljant voor Gustaaf en Madeleine Koppel is zo maar eventjes 65 jaar getrouwd Marc Colpaert

17 september 2019

Gustaaf De Ro en Madeleine Crokaert uit Gooik zijn niet minder dan 65 jaar getrouwd en dat werd met de hele familie gevierd bij hun thuis. Het koppel leerde mekaar kennen op de kermis van Lennik, werden verliefd en trouwden enige tijd later. Het werd een vruchtbaar huwelijk met de kinderen: Eddy, Greta, Danny, Sonja, Els en Nadia. Ondertussen zorgden deze kinderen op hun beurt voor zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Gustaaf was zijn hele leven schrijnwerker en werkte ooit nog op het paleis van de koning in Brussel. Madeleine werkte in de matrassenfabriek Beka en zorgde voor het huishouden en de kinderen. Vandaag geniet ons briljanten koppel van hun pensioen en zorgt Gustaaf voor zijn schapen en kippen.