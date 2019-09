Breugel als thema voor de mannen van 'Den blok rond Stoeesje' Marc Colpaert

11 september 2019

De inwoners van het centrum van Oetingen verenigd in het buurtcomité ‘Den blok rond stoeesje’ organiseerden hun buurtfeest in de zaal Elckerlyc in Oetingen. Dit jaar werd gekozen als thema ‘Breugel’ en de leden van het buurtcomité hadden zich allemaal verkleed zoals in de tijd van Breugel. Niet minder dan 113 mensen zakten af naar de zaal om er te genieten van een lekker buffet en als dessert waren er de typische gerechten uit de tijd van Breugel zoals eiervlaai en rijstpap. Het werd terug een bonte avond onder buren in een gemoedelijke sfeer.