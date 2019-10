Brent kreeg een speciale handbike van de Joggingclub

Marc Colpaert

14 oktober 2019

Zopas kreeg Brent Van Der Kelen van de mensen van de Joggingclub uit Oetingen een speciale handbike overhandigd. Het Run To Move Again-project heeft na 5 acties uiteindelijk 15.060 euro opgebracht.

Dit project werd enkele maanden geleden opgestart ten voordele van het herstel van Brent Van Der Kelen, die na een zware val een lange en harde revalidatie wacht. “Begin juli werden er al twee succesvolle RTMA-zomerlopen georganiseerd, eind augustus was er de 17de Dwars door Oetingen en tijdens de maand september organiseerden we een carwash en een sportmarathon in het Fithuis. Dit gebeurde steeds in samenwerking met de familie Van Der kelen”, verklaarde Tom Amijs van de Joggingclub. Nu kreeg Brent

zijn nieuwe handbike en de rest van het geld gaat naar andere broodnodige investeringen, zoals de aanpassing van Brent’s auto. Brent bedankte alle aanwezigen en iedereen voor de steun en de geleverde energie.

