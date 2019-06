Brandweer moet bestuurster bevrijden na ongeval op Ninoofsesteenweg Tom Vierendeels

10 juni 2019

14u36 2 Gooik De brandweerzone Vlaams-Brabant West heeft zondagavond een vrouw moeten bevrijden uit haar wagen. Ze kwam in de gracht naast de Ninoofsesteenweg weg. Het slachtoffer werd voor verzorging afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde rond 17.15 uur op de Ninoofsesteenweg in Leerbeek. Het slachtoffer reed met haar Citroën C4 in de richting van Ninove toen het in de eerste bocht fout liep. Om een nog onbekende reden ging ze van de weg en kwam met haar wagen in de gracht terecht. Mogelijk speelde de hevige regenval op dat moment een rol bij het ongeval.

Omdat de vrouw het voertuig niet zelf kon verlaten kwam de brandweer ter plaatse. Ze verwijderden het dak zodat het slachtoffer comfortabel uit de wagen gehaald kon worden. Nadien werd ze met lichte verwondingen en onder begeleiding van een MUG-team afgevoerd naar het ziekenhuis. Een rijstrook van de Ninoofsesteenweg bleef tijdens het ongeval een tweetal uur versperd.