Bouw van politiehuis in Kester officieel gestart Tom Vierendeels

27 februari 2020

14u09 1 Gooik Een aannemer is donderdag gestart met de bouw van het nieuwe politiehuis voor de politiezone Pajottenland in Kester. Het archeologisch onderzoek werd woensdag al afgerond. Volgens de korpschef zou er volgens zijn eerste informatie niets waardevols gevonden zijn.

“De archeologische werken werden woensdag afgerond en momenteel wordt een rapport met de bevindingen opgesteld”, laat commissaris Philippe Annys, korpschef ad interim, weten. “Als er iets waardevols gevonden wordt, zullen we er later over communiceren. Maar volgens de eerste bevindingen is dat niet het geval.” Hierdoor kan het startschot voor de start van de effectieve bouw gegeven worden. “Een aannemer is onderdag gestart met het uitgraven van de grond”, gaat Annys verder. “In juni 2019 was dit dossier nog volledig geblokkeerd. Dankzij dialoog hebben we vele stappen gezet in de goede richting, wat geleid heeft tot de start van de werken. We zijn momenteel nog volop in dialoog met de vroeger eigenaars en werken verder aan een overeenkomst.”