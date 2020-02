Bouw nieuw politiehuis in Kester gestart met archeologisch onderzoek Tom Vierendeels

12 februari 2020

19u51 0 Gooik De eerste voorbereidende werken voor het nieuwe politiehuis van de politiezone Pajottenland in Kester zijn woensdag gestart. De komende weken zijn er archeologen aan de slag om te zoeken naar restanten uit de tijd van de Romeinen.

“Het terrein is beschermd als archeologische site van de Romeinse vicus van Kester”, verduidelijkt korpschef Philippe Annys. “In 2018 werd reeds een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het terrein tussen de Edingsesteenweg en Bruneaustraat te Gooik. Dit vooronderzoek leverde in de 4 proefsleuven en 3 kijkvensters in totaal 21 sporen op. Hun aard lijkt te wijzen op de mogelijke aanwezigheid van een erf uit de Romeinse periode met een spieker en eventueel andere structuur. Dit erf behoort waarschijnlijk tot de zuidelijke rand van de reeds gekende Romeinse vicus van Kester. De aanwezigheid van archeologisch interessante sporen duidt op de noodzaak om verder onderzoek uit te voeren onder de vorm van een vlakdekkende opgraving.” De echte start van de bouw van het commissariaat zal binnen enkele weken plaatsvinden.