Boerenforum organiseert infodag over klimaatadaptieve landbouw Michiel Elinckx

15 juli 2019

18u03 4 Gooik Het Boerenforum houdt op dinsdag 16 juli een infodag over alternatieven voor fruitteelt te integreren in tuinbouw.

“We gaan dieper in op de alternatieven die in de universiteit van Gembloux werden uitgewerkt om fruitteelt in tuinbouw”, Luc Vankrunkelsven van het Boerenforum. “Samen met boeren Tijs en Sander van de Groentelaar bekijken we de aanplant van deze winter. We nemen tijd om de voor- en nadelen van deze teeltopzet te bespreken.”

Twee locaties

De infodag vindt plaats op twee locaties. In de voormiddag trekt de groep naar de Groentelaar in Bogaarden. Tijdens de namiddag komt bioboerderij Dubbeldoel aan de beurt. De infosessie start om 10 uur en eindigt om 16 uur. Er is eten en drank voorzien. Inschrijven kan via boerenforum@gmail.com.