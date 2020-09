Bloemen voor Danny Van Poppel in Gooikse Pijl, pluimen voor Philippe Gilbert Erik Vandeweyer

20 september 2020

16u42 0 Gooik Danny Van Poppel heeft de zeventiende Gooikse Pijl gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. De meeste appreciatie ging echter naar Philippe Gilbert. Bij zijn Belgisch wederoptreden ontpopte hij zich meteen weer tot een echte Flandrien.

De vroege vlucht werd gekenmerkt door een ontsnapping van vijf renners. Thimo Willems kreeg het gezelschap van Laurenz Rex, Mario Spengler, Piotr Havik en Jason van Dalen. “Sinds de heropstart heb ik letterlijk met vallen en opstaan gepresteerd. Het is voor iedereen een moeilijk jaar, maar ik wil me zoveel mogelijk manifesteren. Spijtig genoeg heeft onze vlucht niet mogen duren tot het einde. Op veertig kilometer van het einde was het voorbij.”

Boeiende finale

Vanaf dat moment viel de Gooikse Pijl nooit stil. Op dertig kilometer van de finish kwam er een breuk in het peloton door een val van Sébastien Van Poppel. Philippe Gilbert nam samen met Iljo Keisse het heft in handen. Er ontstond een kopgroep van dertien met andere aantrekkelijke figuren als Stijn Steels, Bert Van Lerberghe, Taco van der Hoorn en Belgisch kampioen Tim Merlier. Op twaalf kilometer van de finish gebruikte Philippe Gilbert een tweede cartouche. Samen met Bert Van Lerberghe trok hij in de aanval. Het duo pakte meer dan één minuut voorsprong, maar werd in de laatste honderd meter alsnog gegrepen. Danny Van Poppel won uiteindelijk de sprint voor Gerben Thijssen.

Philippe Gilbert

Philippe Gilbert gaf alvast zijn visitekaartje af. “Voor mij komt het er nu op aan dat de gebroken knie me niet veel hinder meer bezorgt. In de Ronde van Luxemburg kon ik al kilometers en ritme opdoen. In de Gooikse Pijl kon ik nieuwe stappen zetten. Voor het eerst kon ik weer meespelen in volle finale. In de laatste rechte lijn werden we spijtig genoeg nog ingerekend door het aanstormende peloton.”

Organisator Danny Schets was blij. “Iedereen tipte op Tim Merlier. Uit sportiviteit tipte ik op de Kleijn. Natuurlijk had ik graag Philippe Gilbert als winnaar gezien. Ik ken hem al jaren. Met Danny Van Poppel hebben we echter een mooie winnaar op het palmares van onze Gooikse Pijl.”