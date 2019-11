Bladkorven op vraag van de inwoners langs enkele wegen

28 november 2019

Op vraag van verschillende inwoners heeft de gemeente beslist om ook dit jaar bladkorven of bladvangers te plaatsen. Hier mogen alleen bladeren ingegooid worden en geen ander afval.

De gemeente Gooik is sinds kort gestart met het plaatsen van een twaalftal bladkorven of bladvangers langs onder meer de Edingsesteenweg en de Zijpstraat. Ter hoogte van enkele straten in Gooik staan er heel wat grote bomen. Om het probleem van de vallende bladeren een beetje in te perken, plaatst de gemeente al enkele jaren deze bladkorven. “Wij plaatsen er een twaalftal op ons grondgebied, vooral dan langs de Edingsesteenweg en de Zijpstraat. Ieder jaar opnieuw krijgen we de vraag of we wel bladkorven gaan plaatsen. Het is dan ook om deze mensen tegemoet te komen dat we deze bladvangers geplaatst hebben, ook al staan de meeste langs gewestwegen”, vertelde burgemeester Michel Doomst(CD&V). Het is wel de bedoeling dat de omwonenden zelf de bladvanger vullen met bladeren die langs de straat liggen. Op regelmatige tijdstippen komen de mensen van Openbare Werken langs om deze te ledigen.