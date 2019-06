Bewoners van de vzw Zonnelied, De Pionier krijgen hun eigen B&B Marc Colpaert

26 juni 2019

Het Strijtems Buurtcomité gaat via hun ZonneSchlager festival begin september, geld inzamelen zodat de vzw Zonnelied, centrum De Pionier uit Gooik een woonwagen kan aankopen, om daar een B&B in onder te brengen. Het is de bedoeling dat de bewoners met een beperking mee gaan betrokken worden in deze B&B. “Het verschil met het reeds bestaande aanbod B&B’s in de regio is de inclusiegedachte, een initiatief dat aantoont dat mensen met een beperking wel degelijk een positieve bijdrage kunnen leveren in de maatschappij, als iedereen in de maatschappij maar zijn inbreng doet” legt Katleen Evenepoel van Zonnelied uit.

De Pionier is vandaag een kleinschalig woonproject met 13 bewoners in de Letterbeekstraat in het landelijke Gooik. Momenteel gaan bewoners werken in de dagondersteuning aangeboden in Eizeringen. Bij de bewoners is er sinds enige tijd echter de vraag naar het opnemen van meer huishoudelijke taken en anderzijds naar meer buurtvervlechting en uitbreiding van hun persoonlijk netwerk. De vorige jaren heeft Zonnelied vzw reeds ingezet op het project ‘Inclusief Pajottenland’. “Hieruit zijn een aantal mooie trajecten gegroeid die de bewoners willen continueren en dit nu in combinatie met een verblijf, inclusief met het aanbieden van een ontbijt. Zo ontstond het B&B concept en willen we met de financiele hulp van het Strjtems Buurtcomité een woonwagen aankopen om daar een B&B in te voorzien”, zei Katleen Evenepoel.

Het Strijtems Buurtcomité gaat dus meehelpen om de dromen van de bewoners van de vzw Zonnelied, centrum De Pionier te realiseren. Met de opbrengst van hun ZonneSchlager 2019, een schlagerfestival met onder meer optredens van Christoff, Sam Gooris, Steve Tielens, Nicky Jones, Yves Segers, Nico zingt Hazes in het Koetshuis in Strijtem, hopen ze om een woonwagen aan te kunnen kopen en de inrichting ervan te verzorgen. “Als Buurtcomité willen we mee inspelen op de veranderingen in de maatschappij en de wisselende noden en zorgen van personen met een beperking. Onze financiële ondersteuning maakt het mogelijk om net iets meer mogelijk te maken waardoor we de bewoners van Zonnelied vzw op weg helpen. En nu maar hopen dat er veel volk naar ons ZonneSchlager festival komt op 7 september”, zegt organisator Koenraad De Meu.

Als alles volgens plan verloopt komt er dus eind dit jaar een woonwagen in de tuin van centrum De Pionier die zal ingericht worden als een B&B voor een gezin van maximum drie personen. “Het is de bedoeling dat de mensen die in deze B&B verblijven enerzijds genieten van de streek en de rust, maar anderzijds kunnen mee komen koken, of de tuin onderhouden met de mensen van De Pionier. Maar daarnaast gaan onze bewoners op termijn ook instaan voor de goede werking van deze B&B. Het moet een sociaal project worden, waarbij samenwerken de boodschap is. Dit is echter geen verplichting, u mag ook gewoon komen genieten van de streek en de rust”, aldus Lothar Van den Bergh van Zonnelied.