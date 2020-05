Bewoners en personeel van wzc Eyckenborch testen negatief op Covid-19 Tom Vierendeels

01 mei 2020

18u15 0 Gooik Alle bewoners en personeelsleden van Armonea Eyckenborch hebben negatief getest op Covid-19. De testen werden afgelopen week afgenomen. Begin maart, dus nog voor de coronamaatregelen, ging het rusthuis al in lockdown na een vorige besmetting. Dat bleek gelukkig loos alarm te zijn.

Begin maart ontstond er nog paniek in het woonzorgcentrum in het centrum van de gemeente. Een werknemer zou onrechtstreeks in contact gekomen zijn met het coronavirus. Dat was nog voor de coronamaatregelen en het het rusthuis ging als één van de eerste in ons land uit eigen beweging in lockdown. Later kwam er opluchting toen bleek dat het personeelslid niet positief getest had. Die opluchting ervaren ze bij Eyckenborch nu opnieuw. Dinsdag werden alle 67 medewerkers getest en een dag later bleek al dat niemand positief getest had. De dag dat die resultaten binnenkwamen werden ook alle 86 bewoners getest en vrijdag blijkt ook hier niemand Covid-19 te hebben. “Week zeven kan voor ons niet meer stuk”, luidt het in een bericht op sociale media. “Wat een ontlading. Het is de kers op de taart voor alle geleverde inspanningen van de medewerkers. Het geeft moed om deze inspanningen aan te houden, zowel privé als op het werk.”