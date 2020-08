Bewandel dit weekend de ‘Groene Parel’ mee met Groen in Gooik Amber Gys

28 augustus 2020

16u25 0 Gooik Dit weekend zet de partij Groen het Pajottenland nationaal mee in de kijker met een wandeling door Gooik. Het traditionele Zomerweekend van Groen wordt door het coronavirus vervangen door een aanbod van tien landschapswandelingen in heel Vlaanderen, waaronder Gooik.

Het thema van de wandelingen is biodiversiteit, omdat dit een jaarthema is van Groen en onderwerp van een nationaal congres volgend voorjaar. De wandeling werd uitgestippeld door Alwin Loeckx van Groen Pajottenland. De route gaat over een afstand van 6 kilometer, waarvan vier door onverharde wegen.

De start is aan de stelplaats van De Lijn in Leerbeek, zonder inschrijvingen. Je kan starten wanneer je wilt, op basis van een routebeschrijving en de knooppunten van het wandelnetwerk. De route kan gedownload worden via de website van Groen Pajottenland. Bij de beschrijving van de wandelroute zit ook een vragenlijst voor een wedstrijd. Wie onderweg goed oplet en de antwoorden instuurt, maakt kans op Tongsneyder heidebier.