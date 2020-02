Bestuurders in Oudenaaksestraat, opgelet: de paddenoverzet is begonnen Amber Gys

07 februari 2020

14u00 0 Gooik Natuurpunt gaat de komende weken meer dan duizend padden veilig de weg overzetten in de Oudenaaksestraat in Gaasbeek.

Het gemeentebestuur en Natuurpunt MOL zetten hier jaarlijks 1.000 tot 1.400 padden over. De voorbije jaren werd een forse toename van het aantal padden vastgesteld. Marijke Wauters trekt het project van de overzet in Lennik. Nadat ze verschillende reacties kreeg van doodgereden padden op de Oudenaaksestraat is Gaasbeek, schoot ze meteen in actie. “Het is goed dat we er zo vroeg bij waren want veel padden zijn nu al overgezet “, vertelt schepen van Leefmilieu en Milieu Hendrik Schoukens. “Elk klein beestje telt”.

Bij het gemeentebestuur van Lennik houden ze alvast hun ogen open in de zoektocht naar een derde locatie voor een paddenoverzet. Alle ideeën voor potentiële locaties zijn welkom.

Wil je meer weten over de paddenoversteek? Surf dan naar: https://www.natuurpunt.be/pagina/wat-de-paddenoverzet

