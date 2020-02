Beloftevolle opkomst tijdens startmoment nieuwe werking JH Guuk Amber Gys

17u54 1 Gooik In JH Guuk werd een infomoment georganiseerd voor geïnteresseerde jeugd. Zo’n 20 jongeren uit de streek kwamen hun oor te luister leggen. Begin januari kondigde het jeugdhuis een tijdelijke sluiting aan om op 21 februari te kunnen heropenen met een vernieuwd en gemotiveerd team.

JH Guuk sloot enkele weken geleden de deuren wegens een tekort aan vrijwilligers. Het jeugdhuis bestond nog uit slechts vijf vaste medewerkers die het jeugdhuis draaiende hielden. Met dit infomoment wilden ze de jongeren tonen wat ze voor het jeugdhuis kunnen betekenen. “Dit infomoment is een belangrijke stap naar een vernieuwd jeugdhuis. Een jeugdhuis kan niet werken zonder vrijwilligers. We kunnen iedereen goed gebruiken”, aldus financieel verantwoordelijke Jason Broodcoorens. “We zijn heel tevreden met de opkomst en hopen dat heel wat jongeren mee in het jeugdhuis willen stappen”.

Voor het jeugdhuis in Gooik staan er nog enkele zware maanden op het programma. Zo wordt het jeugdhuis binnen onbepaalde tijd afgebroken. “Het is jammer dat we niet in dit gebouw kunnen blijven, misschien wordt het over enkele maanden al afgebroken. We kunnen alle hulp dus goed gebruiken”, gaat Jason verder.