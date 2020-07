Autonoom Gemeentebedrijf Gooik (AGB) zoekt nieuwe uitbater voor cafetaria Sportcentrum Koornmolen Amber Gys

11 juli 2020

09u33 1 Gooik Het AGB Gooik, beheerder van het Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen, zoekt een nieuwe uitbater voor de cafetaria en een huurder voor de conciërgewoning van het Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen.

De huidige uitbaatster van de cafetaria in de Koornmolen, Karo Vossen, heeft beslist om een andere uitdaging aan te gaan. In augustus van 2018 opende ze voor de eerste keer de deuren van het sportcafé. Het was toen haar doel om van het sportcafé een bruisende ontmoetingsplek te maken. “Maar aan alle mooie liedjes komt helaas een einde”, kondigde ze aan op sociale media.

De gemeente deed de voorbije jaren al heel wat inspanningen om van het Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen een echte sportparel te maken. “Sinds 2005 is de sporthal dé thuisbasis voor Gooikse sportclubs", zegt Gunther De Wilde, voorzitter van de raad van bestuur van het AGB Gooik en schepen van Sport. “De voorbije jaren investeerden we ook in een Finse piste, een multisportterrein, een skateterrein en een speelweide met beweegtuin. Het sportcentrum is ook de startplaats van de Gooikse Mountainbike route en de Gooikse loopomloop. Recent installeerden we outdoorfitnesstoestellen en klimrotsen voor kinderen.”

Nieuwe uitbater

De nieuwe uitbater kan dus zeker zijn van een moderne infrastructuur met heel wat sportieve bezoekers. “In ruil vragen we een gedreven team, met focus op sport, maar ook op het algemene onderhoud van onder andere de kleedkamers en het terras van de cafetaria. Daarnaast zoeken we ook een huurder voor de conciërgewoning. De conciërge zal als een goede huisvader over ons sportcentrum moeten waken”, sluit De Wilde af.

Geïnteresseerden kunnen een plaatsbezoek aanvragen via leen.walravens@gooik.be en er wordt dan zo snel mogelijk een afspraak gemaakt. Kandidaten dienen uiterlijk 15 augustus hun dossier te bezorgen op het Gemeentehuis van Gooik. De kandidatuurstellingen worden uitsluitend gericht aan Autonoom Gemeentebedrijf Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik.

Overeenkomst vanaf 1 september

De uitbating van de cafetaria en het verhuren van de conciërgewoning zal, na een vergelijkende studie en eventuele onderhandelingen, toegewezen worden aan de inschrijver die het best voldoet aan de criteria. De overeenkomst van de cafetaria Koornmolen en de verhuur van de conciërgewoning kunnen toegewezen worden aan één en dezelfde kandidaat. Maar de toewijzing kan ook aan twee afzonderlijke kandidaten toegewezen worden. De overeenkomst van de cafetaria start op dinsdag 1 september, ook de conciërgewoning is dan vrij.