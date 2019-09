Auto's wassen voor Brent bracht meer dan 1.000 euro op Marc Colpaert

16 september 2019

14u17 3

De Joggingclub uit Oetingen organiseerde in samenwerking met de familie Van Der Kelen een carwash in het centrum van Oetingen. Deze activiteit is al de vierde actie in het kader van het Run To Move Again project ten voordele van Brent Van Der kelen. Er werden heel wat wagens gewassen en dit bracht een mooi bedrag op van 1.120 euro. Momenteel staat de teller al op 14.279,50 euro. Op zaterdag 28 september organiseert JC Oetingen in samenwerking met het Fithuis in Lennik en de familie Van Der kelen een vijfde actie: een sportmarathon! Iedereen is welkom vanaf 9 uur in het fithuis waar je lekker kan zweten voor het goede doel.