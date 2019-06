Annie valt twee uur voor gouden huwelijksfeest

en breekt enkel Marc Colpaert

12 juni 2019

14u37 3 Gooik Annie Uylenbroeck en Nicolas Eldeves uit Oetingen hadden zich de viering van hun gouden huwelijksfeest een beetje anders voorgesteld. Na een ongelukkige val moest Annie in een rolstoel naar het feest in een zaaltje in Lennik.

“Het feest afblazen ging niet meer, dus sta ik hier alleen om de gasten te ontvangen”, vertelde Nicolas ons met een krop in de keel. In het ziekenhuis werd vastgesteld dat Annie haar enkel op drie plaatsen heeft gebroken. Ze werd met succes geopereerd en mocht het ziekenhuis de dag zelf nog verlaten. Gelukkig kwam Annie de avond van het feest, gezeten in een rolstoel, toch nog meevieren met haar familie en vrienden. Er wacht haar samen met haar man en de familie nu een lange revalidatie.