Alles is klaar voor de verkiezingsdag in Kesterberg Marc Colpaert

24 mei 2019

13u56 0

In de Seniorie Kesterberg in Gooik staat alles klaar voor de grote verkiezingsdag nu zondag. Voor de eerste keer zullen de bewoners van Kesterberg, samen met de inwoners van Leerbeek, in hun eigen seniorie mogen gaan stemmen. De laatste dagen werd in een aparte ruimte in Kesterberg enkele stemhokjes in mekaar getimmerd voor de verkiezingsdag van zondag. “Ik ben altijd voorstander geweest om de verkiezingen terug bij onze mensen te brengen. Een verkiezingsdag moet één groot feest worden zoals dat vroeger het geval was, waar mensen nog eens de kans krijgen om vrienden van vroeger te ontmoeten”, vertelde directeur Bruno Van de Voorde van Kesterberg. In Kesterberg gaan ze die dag van start met een verkiezingsontbijt en is er de hele dag wel iets te doen. Alle uitslagen kunnen gedurende de hele dag gevolgd worden op een groot televisiescherm. “Wij hopen tevens dat door deze verkiezingsdag de mensen uit de buurt een betere kijk krijgen op onze Seniorie”, besluit de directeur.

