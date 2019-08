Al het tiende buurtfeest op het plein Dhoeve

In de bocht van de Strijlandstraat op het pleintje Dhoeve in Gooik vierden een veertigtal buurtbewoners hun tiende buurtfeest. Onder een stralende zon en met de hulp van enkele tentjes en ander materiaal van de gemeente Gooik werd het een leuk feest, voor de kinderen werd er een springkasteel geplaatst. “Wij maken er hier opnieuw een leuk feest van en hebben in dit jaar van Breugel ook enkele oude volksspelen naar hier gehaald. Daarnaast gaat straks al voor de tiende keer onze handtassenworp door, waarschijnlijk de enige op het grondgebied van Gooik”, aldus Dieter Vandersteen.