Al het tiende buurtfeest in De Ham Marc Colpaert

16 juli 2019

Heel wat bewoners uit het centrum van Kester zakten af naar de zaal De Ham voor de viering van hun tiende buurtfeest. Het was warm, heel warm in de zaal en dus stonden er heel wat mensen buiten voor de zaal om wat af te koelen. Ze gingen die avond van start met een aperitief gevolgd door een lekkere barbecue. “Na het eten was het tijd om te eindigen met enkele smakelijke dessertjes en zo was iedereen gelukkig”, vertelde Stefaan Viaene. Later op de avond kwam tevens Johan De Muylder nog wat muziek maken en het feest werd afgesloten in de late uurtjes.