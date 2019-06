Al het 18 de buurtfeest in de Kleistraat Marc Colpaert

30 juni 2019

17u24 0

De inwoners van de Kleistraat in Gooik vierden samen al hun 18 de buurtfeest in hun straat. Ongeveer een 35 personen kwamen gezellig meevieren tijdens dit buurtfeest, voor die gelegenheid was de straat afgesloten voor het doorgaand verkeer. Er was een barbecue en nadien kwam de ijskar nog eens langs en de zon was natuurlijk van de partij, meer moest dat absoluut niet zijn. “Het concept blijft na zoveel jaren nog steeds hetzelfde, gezellig bijkletsen met de buren, gewoon plezier maken en omdat het zo mooi weer is gaan we ook nog een balletje gooien op de petanqueterrein in onze straat”, vertelde Johan Tielemans ons. Het feest liep dan ook uit tot in de vroege uurtjes.