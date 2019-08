Actie 'Niets ingooien - hier begint de zee' nu ook in de deelgemeenten

29 augustus 2019

De gemeente Gooik heeft dit jaar de actie ‘Niets ingooien - hier begint de zee’ ook in de verschillende deelgemeenten gestart. Vorig jaar werd gestart met deze actie in samenwerking met de intercommunale Intradura om aan bepaalde rioolkolken in Gooik de tekst ‘Niets ingooien - hier begint de zee’ met krijtverf aan te brengen. “Wij willen op deze manier de mensen sensibiliseren om geen sigarettenpeukjes meer en ander afval in de rioolkolken te gooien. Uit een studie blijkt namelijk dat de nicotine die in de peuken achterblijft heel schadelijk is voor de vissen. Daarom werd in samenwerking met de intercommunale Intradura aan de rioolkolken in Gooik de tekst ‘Niets ingooien - hier begint de zee’ met krijtverf aangebracht. Blijkbaar valt deze actie goed op, want we kregen heel veel positieve reacties”, zegt Filip Mignon, Milieu- en Omgevingsambtenaar.

Door de vele positieve reacties trok dit jaar hoofdmonitor Sven Vanderrusten en technisch medewerker bij de gemeente, samen met de kinderen van de speelpleinwerking ‘t Foensjke op stap om ook deze boodschap op andere locaties in de vijf deelgemeenten te plaatsen. “Wij hebben momenteel deze actie geconcentreerd op een paar plaatsen in de deelgemeenten waar mensen wachten zoals in de nabijheid van bushokjes”, liet Sven ons weten.