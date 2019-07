Academie Muziek, Woord en Dans gooit deuren open voor publiek Michiel Elinckx

12 juli 2019

16u29 0 Gooik Voor de eerste maal organiseert de Academie voor Muziek, Woord en Dans een opendeurdag.

Op zaterdag 14 september is iedereen welkom in de academie van Gooik. Kinderen en volwassenen leren kennis maken met de cursussen die men aanbiedt via instrumentenvoorstellingen, workshops en live-optredens. De opendeurdag geldt ook voor de twee bijafdelingen van de academie in Galmaarden en Herne. De opendeurdag start om 10 uur tot 14 uur. Meer info krijg je via academie@gooik.be.