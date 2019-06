83-jarige Vincent staat al 60 jaar in voor het onderhoud van de Mariagrot, die hij mee hielp bouwen, maar hij is niet in feeststemming: “Jammer dat jongere mensen hier niet meer komen om even te bidden” Marc Colpaert

19u41 7 Gooik Vincent Brisaert (83) is een van de weinige mensen uit Gooik die vandaag nog steeds instaat voor het onderhoud van de Mariagrot in Gooik, en dat al meer dan 60 jaar. De man hiélp de grot zelfs bouwen. “Alleen spijtig dat er vandaag geen jonge mensen meer naar hier komen om even te bidden”, zegt Vincent.

In het jaar 1959 werd de Mariagrot in de Mgr. Abbeloosstraat nabij het centrum van Gooik aangelegd, ter ere van het 100-jarig bestaan van het Franse bedevaartsoord in Lourdes. Het waren Frans Van Ginderdeuren en Ludwig Tielemans die op vraag van de toenmalige pastoor D’Hoe meer dan zestig jaar geleden met de voorbereidende werken begonnen. Heel wat vrijwilligers gingen in die tijd in Gooik rond om voldoende geld in te zamelen om de grote rotsen van de grot te kunnen kopen. Vincent Brisaert is dan nog maar pas getrouwd met zijn vrouw Jozefien en in de Mgr. Abbeloosstraat in Gooik komen wonen, als hij al actief is in de parochie en vooral dan bij de bouw van deze Mariagrot. Wat later zal hij tevens meehelpen bij de bouw van de Parochiezaal De Familia en het Nikogebouw, allebei in het centrum.

Al die jaren zorgde ik ervoor dat er kaarsen werden bijgeplaatst, het geld uit de offerblok werd gehaald en dat de omgeving er steeds netjes bijlag. Ik ben natuurlijk ook niet meer van de jongste en jong bloed om mij op te volgen is zeker welkom, al ga ik zeker nog enkele jaren verder doen Vincent Brisaert

Na de bouw van de grot stopte het verhaal niet voor Vincent, want hij bleef samen met andere vrijwilligers nauw verbonden met deze gebedsplaats. “Al die jaren zorgde ik ervoor dat er kaarsen werden bijgeplaatst, het geld uit de offerblok werd gehaald en dat de omgeving er steeds netjes bijlag. Ik ben natuurlijk ook niet meer van de jongste en jong bloed om mij op te volgen is zeker welkom, al ga ik zeker nog enkele jaren verder doen”, verzekert Vincent.

De jonge mensen komen niet meer om een kaarsje te branden of even stil te staan tijdens het jachtige leven van vandaag. Er is dan ook niet veel reden meer om te feesten Agnes en Marie-Louise

Geen reden tot vieren

Om het gouden jubileum extra in de verf te zetten, werd er tien jaar geleden nog een kleine eredienst georganiseerd voor de grot, gevolgd door een receptie voor de omwonenden en andere mensen uit Gooik. Vandaag is dit niet meer aan de orde omdat steeds minder mensen de weg vinden naar deze plaats. “De jonge mensen komen niet meer om een kaarsje te branden of even stil te staan tijdens het jachtige leven van vandaag. Er is dan ook niet veel reden meer om te feesten”, vertellen Agnes en Marie-Louise. Zij zijn samen met hun vrienden Simonne, Anna, Jeanne, Vincent en Willy nog de enige mensen uit de buurt die op regelmatige tijdstippen nog even afzakken naar deze mooie grot.