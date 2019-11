Taarten, taarten en nog eens taarten om de clubkas te spijzen Lieve bakte zomaar eventjes 25 taarten Marc Colpaert

26 november 2019

Lieve Van Rysselberghe, actief lid van de KVLV Gooik, bakte in haar eentje niet minder dan 25 taarten voor het jaarlijks taartenfestijn in de zaal Familia in Gooik. De KVLV Gooik organiseerde al voor de 29 ste keer hun taartenfestijn, waar naar goede gewoonte heel wat mensen op af kwamen. De bezoekers konden kiezen uit niet minder dan 40 taarten, dus keuze was er in overvloed. Lieve Van Rysselberghe zat niet stil de laatste dagen voor het eetfestijn en toverde zomaar eventjes 25 lekkere taarten uit haar bakmuts, een prestatie op zich. Heel wat mensen kwamen een stukje taart proeven, de opbrengst gaat naar de clubkas.