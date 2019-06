‘Para Ella’ een nieuwe kledingzaak in Gooik Marc Colpaert

12 maart 2019

16u07 2

Ter hoogte van de rotonde De Drie Hamertjes in Gooik opende eind vorige maand een nieuwe kledingwinkel ‘Para Ella’ (betekent ‘voor haar’ in het Spaans)de deuren. Petra Van Eeckhoudt uit Gooik ging zo graag winkelen met haar vier dochters en ze kwamen steeds met zoveel kleding naar huis, dat ze zich op een gegeven moment afvroeg, “zouden we niet liever zelf een kledingzaak openen?”, en vandaag staat ze in haar eigen zaak. Hierdoor is er opnieuw een kledingwinkel in Gooik.

Petra Van Eeckhoudt steekt het niet onder stoelen of banken dat ze dolgraag gaat shoppen met haar vier dochters. En ze ging niet alleen graag shoppen er werd ook nogal wat gekocht aan kledij de laatste jaren. “Toen de dochters wat groter werden gingen we regelmatig eens shoppen en dan kwamen wij met nogal wat kledingstukken naar huis. Op een gegeven moment vroegen wij ons af, of we niet beter zelf met een kledingzaak van start zouden gaan”, begint Petra. Petra zocht en vond een winkelruimte ter hoogte van de rotonde de Drie Hamertjes op de Edingsesteenweg 121 in Gooik. “Wij verkopen er sinds kort dameskleding, handtassen, schoenen en accessoires, zeg maar gewoon alles wat vrouwen nodig hebben om zich goed te voelen”, zegt haar dochter Kimberly lachend.

Naast de nieuwe winkel komen de vrouwen ook met hun kledij naar home party’s. “We nemen onze kleding op rekken mee bij de mensen thuis en proberen er zo een gezellige avond of namiddag van te maken onder vriendinnen. Daarna krijgt de gastvrouw een procent van wat ze verkocht heeft om zelf kleding te kiezen. En wie zelf eens een ‘late night shop’ wilt organiseren dan kan dit ook afgesproken worden en komt de gastvrouw met haar vriendinnen gewoon na de openingsuren bij ons langs in de winkel”, aldus Kimberly.

De nieuwe zaak is open op woensdag, donderdag en vrijdag telkens in de namiddag en op zaterdag van 10 tot 16 uur. Daarnaast is de boetiek ook open elke eerste zondag van de maand of op afspraak. MCT