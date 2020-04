“Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat iemand onder een boom terecht komt” Groen Gooik niet tevreden met kapvergunning voor 37 populieren, eigenaar doet dit om veiligheid te garanderen Amber Gys

21 april 2020

17u56 6 Gooik Op oude atletiekpiste ‘De Houteman’ in Gooik hangt sinds enkele dagen een kapvergunning om 37 populieren langs het wandelpad te kappen. Partij Groen legt de fout om de vergunning goed te keuren bij de gemeente Gooik, terwijl de eigenaar dit doet om de veiligheid van wandelaars en fietsers te garanderen.

Eind februari plantte Groen Gooik nog enkele nieuwe lindes aan bij de oude atletiekpiste met het voorstel om een groot en nieuw toegankelijk bos aan te planten. “Ondanks de overweldigende positieve reacties van inwoners op dit initiatief, reageerde de gemeente echter nog niet”, vertelt Alwin Loeckx. “Die boompjes zijn jammer genoeg al verdwenen. Intussen hangt er op de oude atletiekpiste wel een kapvergunning uit om de 37 grote populieren langs het wandelpad te kappen.”

Groen Gooik is van mening dat de bomen mogen gekapt worden indien heraanplanting verzekerd wordt. “Daarvoor bestaat een regelgeving en procedures. Een deel van die procedure is ook dat iedereen een beroepschrift mag indienen zodat alle aspecten voldoende aandacht krijgen, dat hebben wij dan ook gedaan.”

Kappen uit veiligheid

Zowel de gemeente, als de eigenaar van de grond waar de populieren zich op bevinden, zijn niet akkoord met de uitspraken. Burgemeester Michel Doomst (CD&V) vindt dat Groen Gooik beter eerst met de eigenaar had gesproken. “Een babbel met de eigenaar van de grond had al veel uitgeklaard. Het is natuurlijk zijn grond, en als hij vindt dat die bomen gevaarlijk zijn kan hij steeds een kapvergunning aanvragen”, klinkt het bij Doomst. “Een kapvergunning wordt enkel gegeven wanneer de eigenaars instemmen met de eis dat ze nieuwe bomen heraanplanten. We rekenen hiervoor op de goede wil van die mensen, want controle vanuit de gemeente is hier wat moeilijker.”

Ook de eigenaar, Axel Devoghel, had het beter gevonden dat de partij eerst met hem had gepraat. “De bomen kunnen bij windstoten zoals die van de afgelopen weken en maanden ontworteld worden omdat ze al wat ouder zijn en naast een beek staan. Levensgevaarlijk als daar net wandelaars voorbijkomen of tijdens één van de vele evenementen op die piste. Wie gaat dan de verantwoordelijkheid dragen? Ik wil dat niet op mijn geweten hebben en daarom worden die puur voor de veiligheid gekapt.”

Kapping Kesterheide

Vier jaar geleden werden door Natuurpunt nochtans heel wat bomen gekapt op de Kesterheide. De aanvraag voor de kapvergunning werd gedaan door Agentschap Natuur en Bos en daarna goedgekeurd door de gemeente Gooik. Volgens Doomst was dit een heel andere situatie. “Daar werden toen ook tientallen bomen gekapt. Toen werd er ons verteld vanuit Natuurpunt dat we na enkele jaren een nieuw bos zouden krijgen met verschillende soorten bomen.”