Zwerfvuil rapen en tegelijk geocachen...Dat kan Vanessa Dekeyzer

13 oktober 2019

08u40 0 Glabbeek Randy Spiessens en Evelien Royen uit Bunsbeek introduceerden enkele jaren geleden geocaching in Glabbeek. Afgelopen weekend koppelden ze een zwerfvuilactie aan hun zoektocht.

Geocaching is een wereldwijde schattenzoektocht waar de digitale en de echte wereld elkaar tegenkomen, op basis van gps-coördinaten. Via deze coördinaten en je smartphone kan iedereen makkelijk aan de slag gaan met geocachen. Naar wat je op zoek gaat tijdens het geocachen is steeds een raadsel, en dat is juist het leuke van deze mooie buitensport.

Randy en Evelien verzamelden afgelopen weekend een groep van 12 geocachers met wie ze niet alleen op jacht gingen naar schatten, maar ook naar zwerfvuil in de Schoolstraat, Oplinteresesteenweg, Veldstraat, Langveldstraat, Vlaasstraat, Pepinusfortstraat, Boeslinter, Walmersumstraat, Baakstraat en Baekveldstraat. De buit was groot. “We mogen alweer fier mogen zijn op ons dorp, en zeker op inwoners die zich inzetten voor een properder en netter dorp”, aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).