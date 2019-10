Zuster Jeanne Devos brengt bezoek aan De Duizendpoot Leerlingen gaan heel jaar acties op poten zetten ten voordele van het levenswerk van Zuster Devos Vanessa Dekeyzer

07 oktober 2019

12u19 2 Glabbeek De kinderen van Vrije Basisschool De Duizendpoot in Bunsbeek zullen zich een heel schooljaar inzetten voor de Zuster Jeanne Devos Foundation. Om een goed beeld te krijgen van wie Zuster Devos, ereburger van Kortenaken, nu eigenlijk is en wat ze al gedaan heeft in India, werden de leerlingen gisteren getrakteerd op een bezoek van Jeanne zelf.

Zuster Jeanne Devos kreeg een warm welkom aan de schoolpoort van de leden van de Jean Devos-raad. “De voorbije weken is er een verkiezing op school gehouden, waarbij de leerlingen van het derde tot het zes leerjaar zich kandidaat konden stellen om in deze speciale raad te zetelen”, zegt directeur Annemie Everaerts. “Er was heel wat enthousiasme om zich hiervoor in te zetten. De verkozen kinderen engageren zich om de acties rond Jeanne Devos het hele schooljaar levendig te houden. Zo hebben ze al leuke affiches gemaakt voor de sponsortocht, die binnen twee weken zal plaatsvinden.”

Kinderen kunnen zich laten sponsoren voor de tocht die ze zullen afleggen op donderdag 17 oktober. “En er is nog meer”, kondigt directeur Annemie aan. “Net voor de kerstvakantie zullen we op school een kerstmarkt inrichten. De kinderen gaan nu al aan de slag om mooie dingetjes te maken, die op de kerstmarkt zullen verkocht worden ten voordele van de Jeanne Devos Foundation. En ook in de periode van Broederlijk Delen in maart volgend jaar willen we nog een actie op poten zetten.”

“Waarom we voor Zuster Jeanne gekozen hebben? Wel dat is eigenlijk simpel”, zegt directeur Annemie. “Enerzijds is zij een regiogenote. Daarnaast is zij steeds voor kinderen opgekomen, iets waar wij als school natuurlijk heel erg achter staan. En tenslotte willen we de kinderen ook laten zien dat als je iets wilt, je daar ook in slaagt als je doorzet. Dat heeft Zuster Devos duidelijk bewezen.”

Om het voor de kinderen allemaal wat duidelijker te maken, werd Zuster Jeanne Devos uitgenodigd, zodat zij haar verhaal kon doen. Zij werd bijgestaan door een van de dochters van haar zus, Julie Hendrickx, die onlangs nog een boek schreef over de strijd die haar tante voerde voor de dienstmeisjes in India. De kinderen werden stil bij de verhalen van hun leeftijdsgenootjes in India, die niet dezelfde rechten ervaren als zijzelf. “Het blijft mijn droom dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om kind te zijn”, aldus Zuster Devos. “Ik ben heel blij dat deze school zich hier mee voor wil inzetten. En het is echt indrukwekkend om te zien wat ze hier allemaal op poten zetten om ons te steunen. Bravo!”