Yolande Van Nerom (Dorpspartij), mama van de burgemeester, volgt ontslagnemende Natasja Ons (Sp.a) op als raadslid DDH

02 juli 2020

10u54 5 Glabbeek Dorpspartij-bestuurslid Yolande Van Nerom (70) volgt Natasja Ons op als raadslid in het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) van het OCMW. Ons nam eerder ontslag omdat ze de politiek niet meer gecombineerd kreeg met haar werk en gezinsleven.

Yolande Van Nerom (70) is de moeder van burgemeester Peter Reekmans, maar is al sinds de oprichting van de Dorpspartij actief binnen de partij. “De partij geeft haar dit mandaat niet alleen uit appreciatie voor haar jarenlange inzet achter de schermen, maar vooral omdat zij als geen ander het dorp enorm goed kent. Om een goed sociaal beleid te kunnen voeren op maat van de inwoners, is het enorm belangrijk dat de raadsleden in het bijzonder comité van het OCMW ons dorp echt goed kennen. Natuurlijk ben ik ook een beetje trots op haar”, zegt zoonlief en burgemeester.

Zelfstandig thuisverpleegkundige Liesbeth Veuchelen (35) uit Attenrode-Wever werd aangeduid als opvolger voor het BCSD. “Ook zij kent vanuit haar professionele ervaring als geen ander de sociale noden in ons dorp. Wij gaan voor een gezonde mix van alle leeftijden, waarbij we ook bewust de expertise van onze senioren aan boord houden maar tegelijk jongeren alle toekomstkansen willen geven”, besluit Reekmans.