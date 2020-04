Woonzorgcentrum Glabbeek laat voorlopig nog geen bezoek toe Vanessa Dekeyzer

16 april 2020

11u11 0 Glabbeek De directie van woonzorgcentrum Den Boomgaard in Glabbeek heeft in overleg met de burgemeester beslist om de deuren voorlopig toe te laten voor bezoek, ondanks het feit dat de Veiligheidsraad beperkt bezoek toelaat onder voorwaarden.

De woonzorggroep Vulpia die het woonzorgcentrum in Glabbeek uitbaat, heeft uitstel gevraagd aan de overheid voor het toepassen van deze maatregel. “De voorbije weken hebben het woonzorgcentrum en de gemeente Glabbeek werkelijk alles in het werk gesteld om de bewoners van Den Boomgaard maximaal te beschermen en zo een verdere verspreiding van het virus te voorkomen”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Zo leveren we met de gemeente wekelijks voldoende medisch beschermingsmateriaal voor personeel en bewoners en is er vandaag nog geen uitbraak van het coronavirus vastgesteld in het woonzorgcentrum. Nu bezoek toelaten, zou de inspanningen én opofferingen die onze bewoners, medewerkers én familie hebben moet doen de voorbije weken potentieel teniet kunnen doen.”

Raammomenten

“Uiteraard zijn we ons zeer bewust van de impact die de isolatie van de voorbije weken op onze bewoners en familie heeft”, gaat de burgemeester verder. “De nood aan contact is onmiskenbaar sterk aanwezig. Het woonzorgcentrum in Glabbeek blijft wel volledig inzetten op alternatieve initiatieven zoals videobellen en het organiseren van ‘raammomenten’ om het contact tussen onze bewoners en familie te stimuleren.”