Woonzorgcentrum Den Boomgaard heeft nieuwe directeur en toegangscontrole met thermische camera Kristien Bollen

01 augustus 2020

10u26 0 Glabbeek Vanaf vandaag verplicht de burgemeester via een burgemeesterbesluit een toegangscontrole met thermische camera’s in alle gemeentelijke gebouwen en publieke gebouwen zoals scholen en het woonzorgcentrum. “Er werd ook in woonzorgcentrum Den Boomgaard in Glabbeek een thermische camera door de gemeente geplaatst. Voor alle personeelsleden en bezoekers van publieke gebouwen in Glabbeek verplicht om hun lichaamstemperatuur te laten meten, correct een mondmasker te dragen en hun handen te desinfecteren bij aankomst en vertrek” zegt burgemeester Peter Reekmans.

Deze preventieve maatregelen zijn natuurlijk geen coronatest, maar koorts kan een indicatie zijn van besmetting. “Voor het woonzorgcentrum is dit een extra controle dat wie er binnenkomt gezond is en geen koorts heeft zodat we maximaal onze meest kwetsbare oudere inwoners kunnen beschermen” aldus de burgemeester.

Nieuwe directeur woonzorgcentrum

Het woonzorgcentrum Den Boomgaard in Glabbeek heeft sinds afgelopen donderdag ook een nieuwe directeur. Evi Mans afkomstig uit Linter heeft een jarenlange ervaring binnen de woonzorgsector. “De gemeente Glabbeek is enorm tevreden dat het lokaal woonzorgcentrum dat door Vulpia wordt uitgebaat een nieuwe leiding kreeg die de problemen uit het verleden wil aanpakken” zegt Peter Reekmans. “Met een opleiding in zorgmanagement en werkervaring in de woonzorgcentra van Orsmaal, Kortenaken en Borgloon is Evi de juiste persoon op de juiste plaats.”

Problemen in het verleden

“Want laten we eerlijk zijn de voorbij periode waren er heel wat problemen in het woonzorgcentrum en klachten van personeel en familieleden over de vorige directie. Als burgemeester heb ik op een gegeven moment de gouverneur en de zorginspectie moeten inschakelen omdat er enorm veel klachten bij de gemeente binnenkwamen. Met de aanstelling van een nieuwe directeur die haar strepen reeds verdiende als directeur in een ander woonzorgcentrum ben ik ervan overtuigd dat Vulpia een oplossing zal bieden voor de problemen uit het verleden” gaat de burgemeester verder. De gemeente Glabbeek gaat alvast een nauwe samenwerking aan met de nieuwe directie van het woonzorgcentrum, omdat ook de residenten van het woonzorgcentrum namelijk allemaal inwoners van onze gemeente zijn. Een kwalitatief woonzorgcentrum is dan ook een absolute meerwaarde voor een dorp. Ik heb als burgemeester mateloos respect voor alle personeel, zorgkundigen, verpleegkundigen en artsen die er sinds de uitbraak van het coronavirus voor gezorgd hebben dat er geen besmettingen waren in Den Boomgaard.”