Winnaars van vijftiende clubkampioenschap vissen in Het Windmoleke zijn gekend Vanessa Dekeyzer

30 oktober 2019

08u28 0 Glabbeek Joël Gielis is de winnaar van het clubkampioenschap vissen 2019 in Het Windmoleke. Hij mocht dan ook de titel en beker in ontvangst nemen bij Gikke en Wendi in Attenrode-Wever

Tim Stok behaalde de tweede en Benny Dehert de derde plaats in dit jaarlijks kampioenschap. De troostprijstrofee of de rode lantaarn ging naar François Van Der Auwera, die op de laatste plaats in het eindklassement belandde.

De vissers kunnen aan twaalf wedstrijden deelnemen tussen april en begin september, telkens om de veertien dagen op vrijdagavond. De beste acht resultaten tellen voor de definitieve uitslag. “Dit maakt dat vooral tegen het einde van het kampioenschap nog veel kan veranderen in het klassement en ondanks de nummer één al even vast lag, was de top vijf tot de laatste wedstrijd onbeslist”, klinkt het. “Er waren dit seizoen 17 deelnemers waarvan er 15 de eindstreep behaalden.”

“De deelnemers vormen een aangename sportieve bende, die telkens het kampioenschap samen tot een goed einde brengen”, zeggen Gikke en Wendy. “Geen onbelangrijk detail: tijdens de wedstrijden wisten de vissers samen maar liefst meer dan 1.500 kilogram vis boven te halen.”