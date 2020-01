Wie wil zich als handelaar vestigen op het commercieel plein? Waag dan nu je kans! Vanessa Dekeyzer

27 januari 2020

17u01 3 Glabbeek De verkoop van de zeven handelspanden op het commercieel plein langs de Grotestraat is gestart. De bouw, tegenover supermarkt Spar, zou tegen de zomer klaar zijn.

Het gaat in totaal om 1.600 vierkante meter nieuwe kantoor- en winkelruimtes. “Wie interesse heeft om een handelspand te kopen, kan terecht bij de firma Schoofs op het nummer 012/74.15.71”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

“Ook de uitbreiding van onze kmo-zone met maar liefst 1,6 hectare in de Craenenbroekstraat zit momenteel in een laatste fase”, kondigt Reekmans aan. “De gronden werden door de gemeente aangekocht en de gemeenteraad keurde het rooilijnplan en wegenisdossier al goed. Momenteel zijn we de toekomstige KMO-gronden aan het verkavelen tot acht percelen, ongeveer 20 are per perceel, voor nieuwe ambachtelijke bedrijven.”

De gemeente zal deze gronden openbaar verkopen tegen de zomer. De vestigingsvoorwaarden zijn te bekijken bij de dienst stedenbouw. Info kan ook opgevraagd worden via het nummer 016/77.29.26.