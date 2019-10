Werken voor veiligere schoolomgeving starten na zomer 2020



Kristien Bollen

19 oktober 2019

14u33 8 Glabbeek De werken voor een veiligere schoolomgeving in Kapellen (Glabbeek) starten volgend jaar na de zomer. De heraanleg van Dorpsstraat, Kerkstraat, Lentedreef en Bergeveldstraat kost in totaal 3,8 miljoen euro en zal op de volgende gemeenteraad worden goedgekeurd.

“In het eerste gedeelte van de Dorpsstraat werd de straat en de voetpaden al vernieuwd tijdens eerdere werken van Aquafin vorige legislatuur. Nu komt het tweede gedeelte van de Dorpsstraat aan de beurt en ook hier wordt er naast gescheiden riolering, ook een nieuw wegdek met voetpaden aangelegd. Tegelijk wordt ook de parking aan het kerkhof en de schoolomgeving grondig aangepakt. De werken zullen volgend jaar na de zomer van start gaan. Alle bewoners worden begin volgend jaar nog uitgenodigd op een informatievergadering met de ontwerper en aannemer zodat niemand voor verrassingen komt te staan tijdens de werken”, zegt schepen van Openbare Werken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij).

Kostenplaatje van 3,8 miljoen

“De totale kostprijs van dit groot wegendossier voor vier straten in deelgemeente Kapellen bedraagt ruim 3,8 miljoen euro. Hiervoor krijgen we maar liefst 2,8 miljoen euro Vlaamse subsidies voor de rioleringswerken en de onderbouw van de weginfrastructuur. De gemeente Glabbeek investeert daarnaast ruim 1 miljoen euro in de aanleg van de nieuwe weginfrastructuur. Ook voor de weginfrastructuur kunnen we gebruik maken van ruim 500.000 euro subsidies uit het investeringsfonds van Fluvius. De gemeente moet dankzij een doordachte en grondige aanpak van dit wegendossier hierin slechts 500.000 euro eigen middelen investeren.

Inspraakvergadering

Tijdens een inspraakvergadering eind 2018 konden zowel de bewoners als de scholengemeenschap van de vrije basisschool suggesties doen om vooral de schoolomgeving heel wat veiliger te maken. Quasi alle voorstellen van het oudercomité en de school werden verwerkt in de definitieve plannen die nu voor definitieve goedkeuring naar de gemeenteraad gaan. Er komen in de Dorpsstraat niet alleen bredere en veiligere voetpaden, maar ook de schoolomgeving zelf krijgt snelheidsremmers, Octopuspalen die de schoolomgeving duidelijker zullen aanduiden, een nieuwe veiligere oversteekzone met LED-verlichting in het wegdek en er komt een cameraschild met ANPR-camera’s en trajectcontrole. Al deze investeringen zullen bijdragen dat de schoolomgeving in Kapellen heel wat veiliger zal worden”, besluit burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij)