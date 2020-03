Werken tegen erosiebestrijding van start Kristien Bollen

01 maart 2020

19u01 0 Glabbeek Het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan (GEBP) van Glabbeek werd eind 2019 door de afdeling gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten van het Vlaams departement Omgeving goedgekeurd. Het eerste project van bodemerosiewerken tegen wateroverlast ging van start op een akker in de Butschovestraat van landbouwer Chris Goedhuys uit deelgemeente Wever.

“Al jaren gaf dit akker op de hoek van de Butschovestraat en de Langstraat in deelgemeente Wever aanleiding tot veel uitspoeling van modder tot op straat bij hevige regenval. Ook de landbouwer zelf had heel wat nadeel van deze uitspoeling, omdat er ook een uitspoeling is van vruchtbare grond. Op het perceel in de Butschovestraat wordt er nu een hakseldam geplaatst om de bodemerosie tegen te houden. Het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan omvat in Glabbeek een plangebied van maar liefst 2.707 hectare. In het plan situeerde de gemeente de belangrijkste zones met brongerichte oplossingen om de erosieproblemen in deze zones op te lossen, zodat er geen modder van de velden bij wateroverlast meer op de wegen kan stromen. Deze oplossingen zijn een mix van maatregelen en werken, gaande van sensibilisatie tot het uitvoeren van kleinschalige infrastructuurwerken. Alle geplande erosiebestrijdingswerken in Glabbeek hebben een geraamde kostprijs van in totaal 50.000 euro, die we bovendien met maar liefst 45.000 euro Vlaamse subsidies financieren. Door deze subsidies van de hogere overheden naar Glabbeek te halen, kunnen we nu een belangrijk probleem zoals modderoverlast bij zware regenval op heel wat plaatsen in onze gemeente definitief gaan oplossen” zegt schepen van landbouw Kris Vanwinkelen (Dorpspartij).