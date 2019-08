Werken Baekveldstraat in Bunsbeek gaan begin 2020 van start Kristien Bollen

13 augustus 2019

10u36 0 Glabbeek Het dossier van de Baekveldstraat in deelgemeente Bunsbeek kan eindelijk in aanbesteding gaan zodat de werken volgend jaar na de winter onmiddellijk van start kunnen gaan.

Al 25 jaar wachten

“Nadat bewoners al bijna 25 jaar vragende partij waren voor een vernieuwing van deze straat die er al jaren slecht bijligt is het dossier nu eindelijk rond. Door een verkeerde aanpak van vorige gemeentebesturen sleepte het dossier jarenlang aan. Onder Dorpspartijbeleid werd het dossier vorige legislatuur eindelijk op de rails gezet maar diende één bewoner klacht in tegen de aanleg van nieuwe voetpaden waardoor er opnieuw heel wat tijd verloren ging. Maar door een grondige dossiervoorbereiding zullen we deze straat met maar liefst 100% subsidies kunnen vernieuwen, zonder dat het de gemeente Glabbeek zelfs maar 1 euro kost” zegt schepen van openbare werken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij)

Niet enkel riolering, wegdek en voetpad eveneens aangepakt

Deze werken omvatten de volledige vernieuwing van de straat met nieuwe rioleringen, nieuwe funderingen, een nieuw wegdek en een voetpad aan één zijde. De totale kostprijs voor de heraanleg van de Baekveldstraat bedraagt 725.562,22 euro. Het grootste gedeelte van de opbraak, aanleg nieuwe riolering en onderfundering met een kostprijs van 478.652,30 euro is ten laste van de rioolbeheerder Riobra (Fluvius). De kostprijs voor het nieuwe wegdek en het voetpad ten bedrage van 246.609,92 euro financieren we bovendien ook nog eens integraal met subsidies uit het investeringsfonds van Riobra.