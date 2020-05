Wendi en Gikke zetten na vijftien jaar vissersdomein Het Windmoleke te koop. “We zijn toe aan een nieuw verhaal” Vanessa Dekeyzer

09u14 0 Glabbeek Wie wil er graag een domein van 2,2 hectare met twee visvijvers en een woonhuis kopen? Dan is het nu jouw kans, want het domein Het Windmoleke in de Butschovestraat in Wever bij Glabbeek staat te koop. “Nee, corona heeft daar niets mee te maken, we zijn gewoon toe aan een nieuw verhaal”, zeggen eigenaars Gunther Gilis en Wendi Goethuys.

Op een mooie lentenamiddag gaan we langs bij Gikke, oftewel Gunther, maar eigenlijk zegt iedereen Gikke. Zij runt samen met zijn vrouw Wendi al vijftien jaar het visvijverdomein Windmoleke in Wever. Sinds kort mag er weer gevist worden en daar is Gikke bijzonder blij om. “En ik niet alleen, want onze vissers waren er op gebrand om er weer in te vliegen na de winterslaap. Tijdens de lockdown kreeg ik elke dag wel een telefoontje of sms met de vraag wanneer de vijvers weer toegankelijk zouden worden.”

Om een stormloop te vermijden, nam Gikke al snel de nodige maatregelen. Zo is het domein enkel en alleen toegankelijk voor vissers-clubleden. De poorten gaan pas open na aanmelden bij aankomst en opnieuw bij het verlaten. Elke visser moet ook plaatsnemen op een aangeduide visplek met voldoende afstand en om 19 uur moet elke visser het domein verlaten hebben. “We zijn al lang blij dat we opnieuw onze vislijn mogen uitgooien”, zegt visser (CBT) Patrick. “Alles is prima geregeld. Hopelijk kan het wedstrijdvissen binnenkort ook opnieuw opstarten.”

Heropening cafetaria?

“Daar wordt zeker aan gewerkt”, zegt Gikke. “Ook aan de heropening van de cafetaria wordt gedacht, maar we wachten verdere richtlijnen van de overheid af. Het is jammer dat we nu al enkele topmaanden gemist hebben, want niet alleen vissers, maar ook wandelaars en fietsers komen hier graag iets drinken. Het is hier normaal altijd wel een gezellige drukke bedoening.”

Maar voor Wendi en Gikke is het net de drukte die wat minder mag en daarom hebben ze het domein te koop gezet. “Eens gezellig eten samen ’s avonds, in plaats van snel iets te smikkelen achter de toog, dat lijkt me fijn”, zegt Gikke. “Dankzij corona heb ik de tijd gevonden om elk hoekje van het domein in orde te brengen. Dus laat de kopers maar komen.”

Wie interesse heeft, moet wel een centje opzij gezet hebben, want het domein wordt geschat op 749.000 euro. “Je kan moeilijk het woonhuis scheiden van de vijvers, want alles is zowat met elkaar verweven”, zegt Gikke. “We hebben al een aantal kandidaten over de vloer gekregen, dus we hopen toch op een goede afloop!”