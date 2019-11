Wegenwerken Baekveldstraat starten op 12 november Vanessa Dekeyzer

07 november 2019

08u13 0 Glabbeek Op 12 november starten de wegenis- en rioleringswerken in de Baekveldstraat in Bunsbeek. Vanaf deze datum is er enkel nog plaatselijk verkeer mogelijk in de straat.

Voor de kerstvakantie is er gepland om de hoofdriolering aan te leggen. Deze fase omvat in de periode van 12 november tot begin december werken vanaf de Tiensesteenweg richting Heideblokstraat en vanaf begin december tot de kerstvakantie wordt er in het deel Heideblokstraat richting Schoolstraat gewerkt. Er zal telkens gewerkt worden in blokken van ongeveer 20 meter. De sleuven die ’s morgen open gemaakt worden, zijn voorzien om iedere avond terug dicht te zijn.

Tijdens de duur van de werken wordt er gevraagd om tussen 7 en 17 uur wagens buiten de zones te plaatsen waar gewerkt wordt. “Hou er ook rekening mee dat er werfverkeer is in de straat en dat dit de nodige hinder met zich meebrengt”, zegt schepen van Openbare Werken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). “Aan de bewoners van de Heideblokstraat wordt gevraagd om tijdens de duur van de werken langs de zijde Oude Diestsetraat weg te rijden. Alle ander doorgaand verkeer is tijdens de duur van de werken verboden.”

Behoudens de weersomstandigheden zal de volledige heraanleg van de Baekveldstraat tot het voorjaar 2020 duren.