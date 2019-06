Weer vandalisme aan speelinfrastructuur Kristien Bollen

04 juni 2019

19u43 2

De voorbije dagen werd één van de goals met basketbalring op het dorpsplein in Bunsbeek opzettelijk beschadigd. Dit kan alleen maar stuk gaan door er moedwillig gaan aan te hangen. De gemeente Glabbeek investeert fors in speelinfrastructuur, maar betreurt het dat blijkbaar enkelingen er steeds in slagen speeltuigen stuk te maken. Verleden jaar was er bovendien ook al vandalisme aan het kunstgras in de nieuwe sportkooi in de gemeenteschool. “Blijkbaar zullen we overal camera’s moeten gaan plaatsen om dit gedrag een halt toe te roepen” zegt burgemeester Peter Reekmans. “Camera’s aan de nieuwe evenementenhal 44 zijn reeds gepland, zo snel mogelijk gaan we er dus ook plaatsen aan de sportkooi aan de gemeenteschool op de Dries en het speelplein in Bunsbeek op het vandalisme tegen te gaan.”