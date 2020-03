Webcam houdt klanten op de hoogte van drukte in Glabbeekse supermarkt: “Veel winkelkarretjes te zien? Kom maar af” Vanessa Dekeyzer

27 maart 2020

10u47 3 Glabbeek Spar Glabbeek doet er alles aan om iedereen zo veilig mogelijk te laten winkelen en zijn personeel zo goed mogelijk te beschermen. Security aan de ingang controleert sinds enige tijd of iedereen zich aan de opgelegde regels houdt en nu hebben zaakvoerders Laura Troonen en Tom Wens ook een webcam aan de winkel geplaatst.

“Wie op de link op onze Facebookpagina klikt, krijgt de ingang van de winkel te zien. Zie je dat er veel winkelkarretjes staan, dan is het rustig en kan je langskomen. Zijn de karretjes bijna op, dan is het druk en stel je best jouw aankopen even uit.” Laura en Tom vragen ook nog eens uitdrukkelijk om alleen naar de winkel te komen, afstand te houden, achter de kar te blijven en voor een paar dagen te winkelen.

Het gemeentebestuur wijst er ook nog eens op dat de oudere, kwetsbare inwoners beter niet gaan winkelen. Zij kunnen beroep doen op de gratis boodschappendienst. Reservaties kunnen tussen 9 en 16 uur gedaan worden bij het OCMW op het nummer 016/77.28.70 of via mail naar info@ocmw.glabbeek.be.

