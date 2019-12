Vuurwerk op drie locaties vergund Vanessa Dekeyzer

31 december 2019

07u44 0 Glabbeek Het gemeentebestuur van Glabbeek reikte een vergunning uit voor vuurwerk op drie locaties tijdens oud op nieuw tussen 23.45 en 0.15. Het gaat om twee locaties in de Dorpsstraat in Kapellen en eentje in de Craenenbroekstraat in Glabbeek.

De inwoners die een vergunning aanvroegen, kregen deze op voorwaarde dat de buren met huisdieren en eigenaars van weiden met dieren in de ruime omtrek verwittigd werden. “Glabbeek wil vuurwerk van oud op nieuw niet verbieden maar eist wel dat het diervriendelijk gebruikt wordt”, aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Wie geen vergunning aanvroeg voor vuurwerk in Glabbeek kan nog vandaag 13 uur (31 december) een vergunning aanvragen via burgemeester@glabbeek.be op voorwaarde dat de buren en eigenaars van dieren verwittigd worden. De politie is op de hoogte van de vergunde locaties, maar wie zonder vergunning vuurwerk afschiet riskeert een zware boete.

