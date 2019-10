Vrouw valt van ladder en breekt been Kristien Bollen

03 oktober 2019

In de Kromstraat in Glabbeek viel woensdagvoormiddag rond 10 uur een 54-jarige dame van een ladder. De dame was hooi van de hooizolder aan het halen. De dame liep een beenbreuk op. Het slachtoffer werd ter verzorging overgebracht naar de spoedafdeling van het Heilig Hart ziekenhuis in Tienen.