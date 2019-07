Voetwegenactivist Marc Van Damme en leden van Samen Groen vangen bot in rechtbank voor heropenen voetweg 43 Kristien Bollen

08 juli 2019

17u32 0 Glabbeek Voetwegenactivist Marc Van Damme en Bart Seghers van Samen Groen die een rechtszaak aanspanden tegen een fruitbedrijf in Attenrode-Wever om voetweg 43 te heropenen, hebben in het vredegerecht ongelijk gekregen. Zij moeten 4.628,12 euro aan gerechtskosten betalen.

“Opmerkelijk is dat Bart Seghers van Samen Groen zich tijdens de procedure onder druk van de publieke opinie terug trok uit de rechtszaak, maar dat Lowie Steenwegen eveneens van Samen Groen als nieuwe tussenkomende eisende partij voor de rechter verscheen. Zij vangen nu alledrie bot in de rechtbank” aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij)

“De rechter noemt hun eisen ronduit ontoelaatbaar en niet gegrond. We zijn als gemeentebestuur blij met deze uitspraak. De jarenlange lijdensweg van het fruitbedrijf is eindelijk voorbij. Trage wegen die al meer dan 100 jaar niet meer bestaan en door woningen, bedrijven en bouwgronden lopen opnieuw openen, is ronduit mensen pesten. Mandatarissen van Samen Groen volharden al jaren in hun klachtendiarree. Dat de rechtbank hen nu een zeer gepeperde rekening presenteert voor hun zoveelste ongegronde klacht op rij, maakt hopelijk een einde aan de jarenlange groene terreur ” besluit de burgemeester

Marc Van Damme en Bart Seghers werden veroordeeld tot betaling van de dagvaarding en rolstelling. En Marc Van Damme en Lowie Steenwegen werden veroordeeld tot betaling van de overige gerechtskosten en rechtsplegingsvergoedingen aan de gemeente Glabbeek, provincie Vlaams-Brabant en fruitbedrijf Stockx. In totaal krijgen Marc Van Damme, Bart Seghers en Lowie Steenwegen een gepeperde rekening van 4.628,12 euro aan gerechtskosten betalen.