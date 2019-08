Voetwegenactivist die voetweg bebouwde, “had daar ook geen vergunning voor” Kristien Bollen

21 augustus 2019

10u41 0 Glabbeek Het relletje rond Voetweg 79, die door het domein van Lowie Steenwegen (Samen Groen) loopt, blijft de gemoederen bedaren. Steenwegen, die zich al jaren inzet om voetwegen die door woningen en bedrijven lopen te heropenen, blijkt zelf zo’n trage weg naast zijn huis afgesloten te hebben. Bovendien heeft hij ook enkele bouwovertredingen begaan, dat blijkt uit documenten die onze redactie zopas kon inkijken. Zelf blijft Steenwegen beide aantijgingen staalhard ontkennen.

Lowie Steenwegen bevindt zich feitelijk in een situatie waar wel meer inwoners van Glabbeek — en bij uitbreiding Vlaanderen — mee geconfronteerd worden. Er blijkt een voetweg door zijn eigendom te lopen, en mogelijk wist hij dat niet toen hij in 1989 een verlaten boerderij in de Bergstraat kocht. “In de akte van toen staat daar alleszins niets over”, zegt hij zelf. En dat kan kloppen, want voetwegen werden in Glabbeek pas na het jaar 2000 toegevoegd aan de aktes. Intussen blijft Steenwegen wel ontkennen dat de bewuste voetweg door zijn domein loopt.

Maar er blijkt evenwel nog een probleem te zijn: het Agentschap Inspectie RWO stelde in 2014 een proces-verbaal voor een bouwmisdrijf op tegen Steenwegen. Hij zou in een stal bijkomende woongelegenheid gecreëerd hebben en een stal verbouwd hebben tot open loods, waarbij hij de goedgekeurde plannen niet gevolgd zou hebben. Zo zou de loods groter uitgebouwd zijn dan vergund, met een uitbreiding aan de achterzijde.

Steenwegen stelt echter dat hij de bouwvergunning wel volgde. “Een bouwovertreding is hier niet gebeurd”, maakt hij zich sterk. “Misschien is er één foutje gemaakt: een afdakje zonder vergunning. Maar daar staan gewoon drie fietsen onder, meer niet.” De andere vermeldingen in het pv zijn volgens hem “manifest onwaar”.

Maar dan is er ook nog het zwembad, dat nu de bewuste Voetweg 79 inneemt. Steenwegen erkent dat hij hiervoor geen vergunning heeft, al is dat volgens hem ook niet nodig. “Als je een zwembad aanlegt op minder dan 35 meter van je woning, ben je vrijgesteld van zo’n vergunning”, maakt hij zich sterk. Klopt niet, volgens de gemeente. “Je zit daar in agrarisch gebied”, legt burgemeester Peter Reekmans uit. “En dan heb je altijd een vergunning nodig — er is minstens meldingsplicht. De wetgeving in deze is zo rond het jaar 2010 gewijzigd, maar in de voorgaande periode — toen dit zwembad aangelegd werd — had je steeds een bouwvergunning nodig.”

De gevolgen van het pv inzake bouwmisdrijven zijn intussen onduidelijk, gezien dat een zaak voor het parket is. Wat er met de bewuste voetweg moet gebeuren, is — in theorie — dan weer een pak duidelijker. De gemeente Glabbeek voert immers al jaren een beleid waarbij voetwegen die door privé-eigendom lopen, gewoon geschrapt worden. ‘Pestwegen’, noemt Glabbeek ze dan ook.

Goed nieuws voor Steenwegen, maar het plaatst hem wel in een vreemd evenwicht. Zelf heeft hij in vele soortgelijke zaken altijd actief gestreden om voetwegen net te heropenen, en dus zeker niet te schrappen. “Het is dan ook wraakroepend dat iemand die andere inwoners dagvaardt om trage wegen te heropenen, zelf totaal geen rekening heeft gehouden met het tracé van een voetweg die door zijn eigendom loopt”, aldus burgemeester Reekmans.

Of Steenwegen moeite zou hebben met de schrapping van zijn ‘eigen voetweg’, is niet duidelijk. Daar wenst hij niet op in te gaan. Intussen bekijkt de gemeente wel wat er moet of kan gebeuren. “Ons beleid in deze is duidelijk”, aldus Reekmans. “Trage wegen die door woningen, bedrijven of bouwgronden lopen, schaffen we af. Maar daarmee is voor ons de kous niet af. Als Samen Groen nu geen afstand neemt van Lowie Steenwegen, wordt er niet meer samengewerkt in de gemeenteraad met deze oppositiepartij.”