Voetbalterreinen Bunsbeek en Glabbeek en de oefenterreinen van de Gunningenruiters en de hondenschool worden geregulariseerd Kristien Bollen

04 november 2019

Op initiatief van de Dorpspartijmeerderheid krijgen de voetbal Bunsbeek, voetbal Glabbeek, de Gunningenruiters en de hondenschool eindelijk na jaren rechtszekerheid. Dankzij het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP zonevreemde recreatie dat de gemeenteraad goedkeurde worden al deze sportterreinen nu geregulariseerd en krijgen ze een ruimtelijke inkleuring als recreatiegebied.

“Met dit GRUP zorgen we dat de bestaande sportterreinen die jaren zonevreemd waren, de ruimtelijke bestemming recreatie krijgen waardoor ze in de toekomst eindelijk rechtszekerheid krijgen. Wij beloofden deze sportclubs onder Dorpspartijbeleid rechtszekerheid en brengen deze beloftes nu in de praktijk. De voetbal van Glabbeek krijgt er binnenkort bovendien een extra parking voor 80 voertuigen bij aan de overzijde van hun terrein op de steenweg en bij de heraanleg van de steenweg in 2022 komt hier ook een veiligere oversteekzone. Intussen zijn ook de kantines van de voetbal Bunsbeek, de voetbal Glabbeek en de hondenschool perfect in orde met hun brandveiligheid. In 2014 bij mijn aantreden als burgemeester liet ik de brandweer alle publieke gebouwen en sportkantines in de gemeente controleren. Alle verenigingen met een lokaal en publieke gebouwen zijn vandaag perfect in orde met hun brandveiligheid, enkel de Gunningenruiters zijn vandaag na vijf jaar nog steeds niet in orde met de brandveiligheid. Het bestuur van de Gunningenruiters moet zich binnen de 30 dagen in regel stellen met de brandveiligheid, anders zal hun kantine tijdelijk gesloten dienen te worden” zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).