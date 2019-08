Vlaamse overheid keurt gemeentelijk erosiebestrijdingsplan Glabbeek goed Kristien Bollen

06 augustus 2019

10u22 0 Glabbeek Eind 2018 werd het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan (GEBP) ingediend bij de afdeling gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten van het Vlaams departement Omgeving. “Het ingediende plan (rapport en kaarten) werd onderzocht en getoetst aan de code van goede praktijk voor het opmaken van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan” zegt waarnemend burgemeester Kris Vanwinkelen (Dorpspartij).

Subsidies

Na onderzoek werd recent het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan goedgekeurd. “De gemeente krijgt hiervoor bovendien maar liefst 33.837,50 euro Vlaamse subsidies voor. Het gemeentelijk erosiebestrijdingsplan omvat in Glabbeek een enorm groot plangebied van 2.707 hectare”.

Wateroverlast van de baan

Dit gemeentelijk erosiebestrijdingsplan was meer dan nodig, gelet op de problemen door wateroverlast en bijhorende modder die er al vaak van de velden afspoelde. “In het plan situeerde de gemeente de belangrijkste zones met brongerichte oplossingen om de erosieproblemen in deze zones op te lossen. Deze oplossingen zijn een mix van maatregelen en werken, gaande van sensibilisatie tot het uitvoeren van kleinschalige infrastructuurwerken. Glabbeek heeft op verschillende locaties in de gemeente af te rekenen met erosieproblemen. Het gemeentelijke erosiebestrijdingsplan is een belangrijke stap om de erosieproblemen op korte termijn te kunnen aanpakken en van start te kunnen gaan met erosiebestrijdingswerken. De erosiebestrijdingswerken die beschreven staan in het nu goedgekeurde gemeentelijk erosiebestrijdingsplan hebben een kostprijs van in totaal 50.000 euro, die we bovendien met maar liefst 45.000 euro aan Vlaamse subsidies zullen betalen. In totaal halen we opnieuw voor maar liefst 78.837,50 euro subsidies van de hogere overheden naar Glabbeek, om een belangrijk probleem zoals modderoverlast bij zware regenval op heel wat plaatsen in onze gemeente definitief te kunnen oplossen” besluit Kris Vanwinkelen.