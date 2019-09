Vitaya-styliste Ozanne neemt catecheselokaal onder handen vdt

10 september 2019

16u01 0 Glabbeek Een van de lokalen in de centrale pastorie van Glabbeek, waar catechese gegeven wordt aan kinderen en waar wekelijks vergaderd wordt door medewerkers van de zes parochies, kreeg een make-over door Ozanne Mertens, d orpsgenote en styliste bekend van het tv-programma ‘Een Frisse Start met vtwonen’ (Vitaya).

“Deze sympathieke dame gaf heel wat tips om de ruimte gezelliger te maken”, zegt Gert Janssens, coördinator Pastorale Zone Glabbeek. “En ook schilder en dorpsgenoot Tom Struys passeerde de revue met verfrissend kleuradvies.”

In augustus ging een twintigtal vrijwilligers tussen 11 en 77 jaar aan de slag voor deze verjongingskuur. “Het 20 jaar oude behangpapier werd verwijderd, een vochtige muur werd behandeld, het pleisterwerk op muren en plafond werd hersteld, deuren en plinten werden afgeschuurd en vliesbehang werd geplaatst op muren en plafond”, vertelt Gert. “Nadien kreeg alles een fris laagje verf, werden er nieuwe overgordijnen gehangen en werd alles van onder tot boven gepoetst.”

Zopas vond de heropening plaats in aanwezigheid van alle helpers. Priester Luc Thiry wijdde het lokaal opnieuw in. “Iedereen vond het een uitermate geslaagd project. Er zal de komende maanden dus vlot vergaderd kunnen worden in deze mooie vergaderruimte”, besluit Gert.

