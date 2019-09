Vijfentwintig jaar sporthal staat centraal op Glabbeek Loopt vdt

Op zondag 29 september vindt Glabbeek Loopt, de jaarlijkse loopwedstrijd van de gemeentelijke sportdienst plaats. Om 10 uur start het evenement met de fruit- en karamellenkoers voor de jongste lopertjes tot 6 jaar. Om 10.30 uur is het tijd voor de Sigrid’s Run van 5 kilometer, gevolgd door de Grote Prijs Glabbeek Loopt over een afstand van 10 kilometer. Vertrek en aankomst zijn voorzien aan de gemeentelijke sporthal van Glabbeek.

“Glabbeek Loopt is intussen al vele jaren een traditie in Glabbeek, maar op zondag 29 september zetten we tijdens de loopwedstrijd speciaal het 25-jarig bestaan van onze gemeentelijke sporthal in de kijker”, zegt schepen van Sport Hans Hendrickx (Dorpspartij). “Naast het vertrek en de aankomst van Glabbeek Loopt gaan er in en rond de sporthal ook heel wat andere activiteiten door. We zetten heel wat sporten van vroeger en nu in de kijker zoals dans, voetbal, volleybal, badminton en jiu jitsu. Vanaf 10u kan iedereen ook genieten van heel wat lekkers in onze sporthalcafetaria.”