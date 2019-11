Vierde leerjaar gemeenteschool op bezoek bij de burgemeester Kristien Bollen

15 november 2019

16u50 0

De 42 leerlingen van het 4de leerjaar van de gemeenteschool De Springplank kwamen bezoek bij burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) op het gemeentehuis. Zij kregen een rondleiding doorheen de verschillende diensten op het gemeentehuis en kregen van de burgemeester een uiteenzetting over lokale democratie en de werking van de gemeentediensten. De leerlingen hadden ook heel wat vragen voorbereid waarop ze van de burgemeester uitgebreid antwoord kregen.

“Het gemeentebestuur hecht veel belang aan educatie voor kinderen en jongeren over democratie en burgerschap. Want met burgerzin word je niet geboren. Democratie en burgerschap kun je leren, ook en zeker op school! Ook de oprichting van de kindergemeenteraad sinds 2013 die samengesteld is uit leerlingen van de vierde, vijfde en zesde leerjaren van al onze scholen past in deze beleidsvisie” zegt burgemeester Peter Reekmans.